Educación y Trabajo en la Municipalidad de Feliciano

Ya arrancaron las prácticas profesionalizantes en el municipio de San José de Feliciano, donde los jóvenes del Instituto San Jose de Feliciano D78, en esta oportunidad, tendrán un espacio real de aprendizaje dentro del mundo laboral público.

Por qué es importante

Los alumnos aplican sus conocimientos en el terreno y comprenden mejor las reglas del mundo laboral. Además se suma la mirada técnica y renovada de los jóvenes a las tareas diarias.

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​»Seguimos trabajando con todas las instituciones, apostando a la educación y al compromiso con nuestra juventud para seguir transformando la ciudad y obteniendo además, una mirada importante de parte de los alumnos», expresó al respecto el intendente Arévalo.

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