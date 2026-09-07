Festejos por el Día de las Infancias en barrio El Colorado

El domingo 6 de septiembre, las familias y los gurises de barrio El Colorado disfrutaron de una jornada especial por el Día de las Infancias, con propuestas pensadas para compartir, jugar y encontrarse en comunidad.

Durante la tarde se desarrollaron diferentes juegos, estaciones y actividades recreativas que invitaron a niñas y niños a participar y disfrutar de un espacio de encuentro en el barrio.

La jornada fue organizada por el Club San Martín, con el acompañamiento del Área de Niñez, Adolescencia y Familia y el Área de Juventudes de la Municipalidad de San José, Bomberos Voluntarios y Fundación Las Camelias, entre otras instituciones y personas que se sumaron a la propuesta.

La celebración permitió generar un momento de encuentro comunitario y acercar propuestas recreativas a las infancias de El Colorado, reafirmando la importancia de construir espacios donde puedan jugar, compartir y disfrutar junto a sus familias y vecinos.

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