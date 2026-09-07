Juegos Culturales Entrerrianos 2026 en Feliciano

Durante el fin de semana se desarrollaron en la ciudad de San José de Feliciano los Juegos Culturales Entrerrianos correspondientes a Región III.

Celebrar la cultura es abrir espacios donde el talento, la identidad y el esfuerzo de nuestra gente encuentren un lugar para brillar. Cada disciplina, desde la danza hasta las artes visuales, refleja la enorme riqueza artística de nuestros jóvenes y adultos en toda la región.

Desde el municipio de San José de Feliciano se felicita a todos los participantes que formaron parte de esta edición por su compromiso, pasión y por enriquecer la comunidad con su arte.

A continuación, los resultados oficiales de los clasificados y finalistas de esta gran jornada:

Danza Individual

Categoría Sub 15

1.º Puesto: Alaia Quintero (Santa Elena)

2.º Puesto: Renata Paier (Alcaraz Sur)

3.º Puesto: Ludmila Naiquén García (Bovril)

Categoría Sub 18

1.º Puesto: Amparo Ferreira (Sauce de Luna)

Fotografía

Categoría Sub 15

1.º Puesto: Cabaña Natasha (San Gustavo)

Categoría Sub 18

1.º Puesto: Pedro Pucheta (Feliciano)

2.º Puesto: Monzón Jesica (Alcaraz)

Payada

Categoría Sub 15

1.º Puesto: Lihuen Rueda (San José de Feliciano)

2.º Puesto: Gonzalo García (San José de Feliciano)

3.º Puesto: Milagros Martínez (San Gustavo)

Canto Solista

Categoría Sub 15

1.º Puesto: Angelina Deiloff (San José de Feliciano)

2.º Puesto: Ema Altamirano (Federal)

3.º Puesto: Carla Aranda (San Gustavo)

Categoría Sub 18

1.º Puesto: Matilde Paira (Alcaraz)

2.º Puesto: Desierto

3.º Puesto: Desierto

Historieta

Categoría Sub 15

1.º Puesto: Thiago Cardozo (Santa Elena)

2.º Puesto: Ruiz Díaz Zoe (La Paz)

Poesía

Categoría Sub 15

1.º Puesto: Bandlin Valentina (Santa Elena)

Categoría Sub 18

1.º Puesto: Brisa Agostina Hatum (Santa Elena)

2.º Puesto: Vivian Heit (Bovril)

3.º Puesto: Lourdes Zanchazki (San José de Feliciano)

Cuento

Categoría Sub 15

Cabañas Natasha (San Gustavo)

Consuelo Monclos (Santa Elena)

Categoría Sub 18

Benjamín Bongbello (La Paz)

Teatro Grupal

Categoría Sub 15

1.º Puesto: Clavenzani Valentina, Dalmolín Delfina, Monzó Milagros (La Paz)

2.º Puesto: Valentina, Tomás, Dafne Eimis (San Gustavo)

3.º Puesto: Camila Benítez, Nahuel, Sumaia Espíndola Masetto (S. J. Feliciano)

Unipersonal

Valentina Quintana

Videominuto

Categoría Sub 15

1.º Puesto: Nono Emma Lucia Racig (Alcaraz)

2.º Puesto: Ángel Cardozo (Santa Elena)

Artes Visuales

Categoría Sub 15

1.º Puesto: Nahiara Reina (Alcaraz)

Categoría Sub 18

1.º Puesto: Labolla Patricio (San José de Feliciano)

2.º Puesto: Monzón Brisa (La Paz)

3.º Puesto: Barros Martina / Mora Parera

Conjunto Musical

Categoría Sub 15

1.º Puesto: Bovril y Santa Elena

2.º Puesto: La Paz

3.º Puesto: San Gustavo / Feliciano

Danza Pareja

Categoría Sub 15

1.º Puesto: Thiago Rodríguez / Ciara Galván (Bovril)

2.º Puesto: Lautaro Acosta / Luciana Farias (S. J. Feliciano)

3.º Puesto: Fernando López Frank / Nayeli Arredondo (Alcaraz)

Categoría Sub 18

1.º Puesto: Facundo Benítez Monsalvo / Cecilia Godeti (S. J. Feliciano)

2.º Puesto: Tiziana Ulloa / Benjamín Otalini (Sauce de Luna)

3.º Puesto: Selena Gómez / Cristian Soto (S. J. Feliciano)

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