Operativo policial permitió recuperar una motocicleta

En relación con una denuncia radicada el 03 de septiembre por un hombre de 30 años, quien informó la sustracción de su motocicleta Motomel S2 Base 150 cc. desde el patio de una vivienda ubicada en Pueblo Liebig, personal policial llevó adelante diversas tareas investigativas tendientes a establecer el paradero del rodado.

Como resultado de las averiguaciones realizadas, se obtuvo información que permitió orientar la búsqueda hacia la zona de Cantera Creppy, Barrio San Bernardo de San José.

En un patrullaje conjunto, efectivos de la Comisaría Pueblo Liebig y Comisaría La Picada, con colaboración de la Brigada Abigeato Colón, localizaron la motocicleta oculta entre la maleza. Al momento de su hallazgo, se constató que presentaba la faltante de ambas ruedas.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal de turno, se dispuso el secuestro del motovehículo y la continuidad de las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del hecho.

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