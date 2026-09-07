San José avanza con nuevas obras de cordón cuneta en distintos sectores de la ciudad

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San José comenzó con los trabajos de apertura de calle Urquiza, entre Tucumán y Pueyrredón, dando continuidad a la planificación de urbanización que se viene desarrollando en este sector de la ciudad.

La intervención corresponde al último tramo programado para esta zona y forma parte de un amplio plan de infraestructura urbana que, durante la gestión del intendente Gustavo Bastian, ya alcanza alrededor de 150 cuadras de cordón cuneta ejecutadas en diferentes barrios y sectores de San José.

Este avance representa un importante esfuerzo del Municipio, que viene sosteniendo gran parte de estas obras con recursos propios, maquinaria y personal municipal, priorizando la inversión en infraestructura como una herramienta fundamental para acompañar el crecimiento de la ciudad.

La planificación desarrollada durante estos años permitió que las mejoras no se concentraran únicamente en el casco urbano, sino que alcanzaran distintos barrios de San José, ampliando progresivamente la infraestructura y generando mejores condiciones para el tránsito, el escurrimiento del agua y futuras intervenciones sobre las calles.

La continuidad de estas obras refleja una política de urbanización con una mirada integral de la ciudad, atendiendo sectores que requerían nuevas infraestructuras y avanzando de manera planificada para reducir las diferencias entre los distintos barrios.

Una vez finalizadas las tareas previstas sobre calle Urquiza, los equipos de Obras Públicas se trasladarán al barrio San Ramón, donde comenzará una nueva etapa de trabajos similares.

De esta manera, la Municipalidad de San José continúa destinando recursos y capacidad operativa propia para extender la urbanización, mejorar los servicios y acompañar el desarrollo de los distintos barrios de la ciudad.

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