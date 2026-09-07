Se realizó la 2° Feria de Bienestar de Sanjo

Durante dos jornadas, El Paseíto fue escenario de la 2° Feria de Bienestar, una propuesta que reunió a vecinos, familias, emprendedores, profesionales y especialistas en torno a distintas actividades vinculadas al cuidado y al bienestar integral.

La feria contó con una variada propuesta que incluyó feria de emprendedores, patio gastronómico, música, actividades de movimiento, demostraciones y experiencias, además de disertaciones a cargo de profesionales y especialistas que abordaron temas relacionados con la salud, la alimentación, la actividad física, el cuidado personal, la prevención, el aprendizaje y el bienestar.

A lo largo del sábado y domingo, quienes se acercaron pudieron conocer nuevos emprendimientos, participar de las diferentes propuestas y acceder a herramientas y conocimientos vinculados a distintos aspectos del cuidado de la salud y la calidad de vida.

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