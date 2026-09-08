Aprehenden un joven por receptación sospechosa

El hecho ocurrió durante la noche del lunes. Gracias al análisis de indicios recolectados, el personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, logró identificar al presunto autor de un ilícito, recuperar las partes del rodado sustraído y poner a los involucrados a disposición de la Justicia.

Un ágil accionar permitió esclarecer en las últimas horas de este lunes, un hecho delictivo perpetrado en un domicilio de la ciudad de Colón. A raíz de una denuncia radicada por una ciudadana, quien puso en conocimiento sobre la sustracción de una bicicleta marca Firebird, rodado 29.

A partir de este evento, los investigadores iniciaron una pesquisa que incluyó un minucioso relevamiento y análisis de indicios. Las tareas de campo permitieron identificar rápidamente al sospechoso, un joven de 21 años residente en un asentamiento ubicado en la zona sur de la ciudad.

Horas más tarde, el sujeto fue interceptado en la vía pública, constatándose que llevaba en su poder el cuadro del rodado denunciado como sustraído. Continuando con las averiguaciones, el personal policial logró localizar a una mujer de 33 años, con domicilio en Colón, quien habría adquirido otras partes de la bicicleta.

Puesta en conocimiento de las actuaciones, la Unidad Fiscal de turno dispuso el inmediato secuestro de los elementos y su posterior restitución a la damnificada. En tanto, con respecto al joven, se concretó su aprehensión por Receptación Sospechosa, quedando alojado en dependencia policial a disposición de la Magistratura interviniente.

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