El Bibliomóvil continúa acercando palabras, historias y libros a las escuelas sanjosesinas

En esta oportunidad, visitó la Escuela Primaria Privada Nº 110 “J. J. de Urquiza” y el Instituto “Niño Jesús” D-6, donde compartió un encuentro con estudiantes a través del proyecto “Palabras en Camino».

Una propuesta llevada adelante por las áreas de Educación, Cultura y Juventudes de la Municipalidad de San José, para generar espacios para leer, conversar, imaginar y descubrir nuevas historias.

«Porque invertir en conocimiento, en lectura y en nuestros jóvenes es también construir juntos el San José que queremos», puntualizan desde el municipio.

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