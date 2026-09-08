El Municipio de Feliciano concretó el traspaso de gestión a la nueva Comisión de Corsos 2027

En las instalaciones del Edificio Municipal de San José de Feliciano, el Intendente, Damián Arévalo junto a los integrantes de la Comisión saliente de la Comisión Municipal de Corsos mantuvieron una reunión clave con la nueva Comisión Organizadora de los Corsos 2027 para concretar formalmente el traspaso de gestión, concretando así un impulso a la autonomía de las comparsas.

​Durante el encuentro se realizó la entrega formal de los libros de actas, el estado de situación patrimonial, así como la totalidad de la documentación y papelería correspondiente.

Este acto administrativo marca un paso fundamental en la reorganización de los corsos felicianeros.

​Esta nueva etapa busca otorgar mayor autonomía y poder de decisión a las comparsas, reconociéndolas como las verdaderas dueñas del carnaval. Con este esquema de trabajo independiente y colaborativo, se sientan las bases para fortalecer la preparación de la próxima edición, con la expectativa de que el 2027 sea un año consagratorio para cada una de las agrupaciones y para todo el público que disfruta de los carnavales.

«Quiero agradecer de especial manera a todos y cada uno de los integrantes de la Comisión saliente que lo han dado todo para que los dos primeros años en el nuevo Corsodromo, tengamos unos carnavales que nos llena de orgullo a todos los Felicianeros», manifestó al respecto el Intendente Arévalo.

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