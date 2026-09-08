Tránsito Municipal incorporó nuevas unidades para reforzar los controles en la ciudad

El Área de Inspección y Tránsito de la Municipalidad de San José incorporó dos nuevas motocicletas de 150 cc, que serán destinadas a fortalecer las tareas de control, prevención y ordenamiento vehicular en distintos sectores de la ciudad.

La incorporación de estas unidades permitirá mejorar la movilidad y capacidad de respuesta de los agentes municipales, facilitando una presencia más rápida y efectiva tanto en el casco urbano como en los diferentes barrios de San José.

Los nuevos vehículos serán utilizados en operativos preventivos, controles de tránsito y distintas intervenciones que diariamente lleva adelante el personal del área.

Esta inversión forma parte del trabajo que viene desarrollando el Municipio para fortalecer las herramientas y recursos destinados a mejorar la seguridad vial y promover una circulación más segura y ordenada en la ciudad.

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