Continúa el recambio y mantenimiento de la señalización vial en San José

El Área de Tránsito e Inspección de la Municipalidad de San José continúa avanzando con el recambio, reparación y puesta en valor de cartelería de ordenamiento vial y nomencladores en distintos sectores de la ciudad.

Las tareas se desarrollan de manera progresiva, restaurando y reemplazando aquellos indicadores que presentan deterioro y mejorando la señalización en calles y barrios.

Este trabajo continuará extendiéndose paulatinamente a diferentes puntos de San José, con el objetivo de contar con una señalización más clara, visible y segura, contribuyendo al ordenamiento del tránsito y a una mejor circulación para peatones y conductores.

«Seguimos trabajando para mejorar y ordenar nuestros espacios públicos», puntualizan desde el municipio sanjosesino.

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