Frigerio despidió con pesar a la diputada Julia Calleros

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la diputada provincial Julia Calleros y acompañó a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo en este momento de dolor.

A través de un mensaje, el mandatario destacó la fortaleza con la que Calleros enfrentó sus últimos tiempos y reconoció su compromiso con la función pública y su aporte al desarrollo de la provincia.

«Gracias, Julia, por tu compromiso, por tu trabajo y por todos tus aportes para hacer de nuestra provincia un lugar mejor», expresó Frigerio.

Asimismo, el gobernador hizo llegar sus condolencias a quienes compartieron con la legisladora su labor en la Cámara de Diputados y concluyó su despedida con un mensaje de paz y reconocimiento: «Que descanses en paz».

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