La Fiesta Nacional de la Artesanía 2027 de Colón ya tiene fecha confirmada y se lanza la convocatoria para artesanos

La Municipalidad de Colón definió que la próxima edición se desarrollará del 4 al 8 de febrero de 2027. En un nuevo encuentro de trabajo encabezado por el intendente José Luis Walser y la coordinadora del evento, Gimena Bordet, se avanzó en el plan de mejoras para el predio, la adquisición de infraestructura y el análisis de una posible grilla artística.

El equipo organizador de la Fiesta Nacional de la Artesanía continúa con sus reuniones periódicas de cara a la edición 2026. Durante el último encuentro llevado a cabo este martes 8 de septiembre, se coordinaron aspectos operativos y se repasaron obras de infraestructura para mejoras que se están proyectando en el predio.

Se buscará seguir mejorando el espacio de espectáculos y sector de plateas y también trabajos para seguir garantizando una mejor circulación en el predio, mientras se evalúan distintas propuestas para la cartelera de espectáculos.

Abrió la convocatoria para la selectiva de artesanos 2027

En paralelo a la organización de la edición de febrero, se anunció el lanzamiento de una nueva selectiva nacional orientada exclusivamente a artesanos, cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 7 de octubre. Cabe destacar que el oficio motivador elegido para la subsiguiente edición de 2027 será la cerámica. La fiscalización de los postulantes se realizará de manera 100% virtual. Aquellos interesados en participar pueden solicitar el formulario de inscripción comunicándose por WhatsApp al 3447 405530.

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