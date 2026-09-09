La Municipalidad de Feliciano avanza en la reparación de caminos vecinales para garantizar la transitabilidad en todo el ejido

La Municipalidad de San José de Feliciano informa a la comunidad que se encuentra trabajando de manera intensiva en la recuperación y mantenimiento de los caminos vecinales del ejido.

Desde el equipo de gobierno existe una profunda preocupación y ocupación por el estado actual de estas vías, entendiendo el rol fundamental que cumplen en la vida cotidiana y productiva de los vecinos.

​Aprovechando las condiciones climáticas favorables de las últimas semanas, las cuadrillas y la maquinaria municipal se encuentran desplegadas en distintos puntos estratégicos, ejecutando tareas de perfilado, abovedado y acondicionamiento general.

​El objetivo principal es llegar progresivamente a cada rincón de la zona rural y periurbana para asegurar que todos los tramos queden en óptimas condiciones de transitabilidad.

Se solicita a la comunidad circular con precaución en las zonas donde el personal municipal se encuentra operando.

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