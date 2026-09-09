La provincia renovó la iluminación del Estadio Mundialista de Sóftbol para los Juegos Suramericanos

El gobierno provincial y Enersa invirtieron más de 31 millones de pesos en la renovación del sistema lumínico del Estadio Mundialista de Sóftbol Ing. Nafaldo Cargnel de Paraná, que será subsede de los XIII Juegos Suramericanos 2026 y sede de los partidos de la disciplina.

Al recorrer el estadio e inaugurar el nuevo sistema de iluminación, el gobernador Rogelio Frigerio destacó el orgullo y la satisfacción de que Paraná sea sede de los partidos de sóftbol de los XIII Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán en la provincia de Santa Fe y tendrán a Entre Ríos como subsede de esta disciplina. «Estamos en la capital nacional del sóftbol, muy contentos también de que seamos subsede de los Juegos Suramericanos que se hacen en Santa Fe. Para nosotros es un honor. Estoy seguro de que vamos a dejar bien parada a la provincia», sostuvo Frigerio, quien además resaltó el nivel de los seleccionados argentinos masculino y femenino que participarán de la competencia.

El gobernador también puso en valor el significado de recibir una competencia de esta magnitud en Paraná. «Los Juegos Suramericanos son juegos muy importantes. Que nos hayan elegido como subsede para el sóftbol, siendo además la capital nacional del sóftbol acá en Paraná, tiene mucha lógica, pero no deja de ser un honor y una satisfacción», afirmó.

En relación con la participación de los seleccionados argentinos, Frigerio remarcó el compromiso que implica ser anfitriones de una competencia regional de estas características. «Orgullo, satisfacción y mucho compromiso también de hacer las cosas como corresponde en unos Juegos Suramericanos que son tan importantes para el deporte de toda la región. Estoy seguro de que vamos a quedar muy bien los entrerrianos, los paranaenses por la actividad que se va a desarrollar», expresó.

La intervención, realizada por Enersa junto al Gobierno de Entre Ríos, demandó una inversión superior a los 31 millones de pesos e incluyó la instalación de 40 proyectores LED de 600 W, además de materiales eléctricos, elementos de sujeción y puesta a tierra, llaves termomagnéticas e interruptores diferenciales. Del monto total, más de 28 millones correspondieron al equipamiento y más de 3 millones a las tareas de instalación.

Los trabajos permitieron mejorar la visibilidad y las condiciones de seguridad del campo de juego, adecuándolo a las exigencias técnicas de competencias internacionales y garantizando las condiciones necesarias para las transmisiones oficiales vía streaming. El nuevo sistema quedó incorporado de manera permanente al estadio para su utilización en entrenamientos, torneos y futuras competencias.

De la actividad participaron el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el presidente de la Asociación Paranaense de Sóftbol, Héctor Medina; el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; la secretaria de la institución, Flavia Godoy; y otros funcionarios provinciales.

En este marco, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó el acompañamiento al deporte y señaló que «la salud, la seguridad, la educación y el deporte constituyen los pilares fundamentales definidos por el gobernador Rogelio Frigerio para nuestra política de responsabilidad social empresarial». En ese sentido, afirmó: «Apoyar al deporte en el contexto de los Juegos Suramericanos es una prioridad para la compañía. Por tal motivo, hoy nos encontramos inaugurando la nueva iluminación del estadio de sóftbol, una acción que demuestra nuestro compromiso con los lineamientos estratégicos de la gestión provincial».

En tanto, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó el trabajo articulado que permitió concretar la participación de Paraná como subsede de los Juegos Suramericanos. «Apenas asumió Rogelio como gobernador nos instruyó para hablar con el sóftbol y ver cómo traer los Juegos Suramericanos a Paraná. Empezamos a trabajar con Santa Fe, con Nación, con la Secretaría de Deportes y con el Comité Olímpico, y acá estamos, felices de la vida, tratando de aportar al máximo y de alivianar la carga a cada uno que tenga este tipo de emprendimientos, que son fundamentales para la práctica deportiva en la provincia», expresó.

Por su parte, el presidente de la Federación, Fabián Medina, destacó el cumplimiento de los compromisos asumidos y agradeció el acompañamiento provincial. «Es una enorme satisfacción y un enorme orgullo. Se cumplió la palabra empeñada. Lo conversamos en su momento con el gobernador personalmente acá en esta cancha, donde le planteamos que teníamos dos sueños: uno, tener las luces LED, y otro, el albergue deportivo. Hoy esos dos sueños están cumplidos. Para nosotros, instituciones que somos netamente amateur, sin el acompañamiento del Gobierno provincial estos desafíos serían imposibles. Así que muy agradecidos y seguramente vamos a ir por mucho más», afirmó.

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