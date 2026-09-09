Se realizó el Encuentro Interdisciplinario de 5º grado

Este martes se llevó a cabo el Encuentro Interdisciplinario de 5º grado de la ciudad de San José, una jornada de encuentro donde se contó con la participación de profesores de Educación Física, Artes Visuales, Tecnología y Música de las distintas instituciones educativas de la ciudad, quienes acompañaron a los alumnos en una propuesta enriquecedora y llena de experiencias.

Desde la Coordinación de Deportes se colaboró con el transporte, la inspección y el acompañamiento durante toda la jornada, desarrollada en el Polideportivo Municipal.

«Felicitamos a todos los alumnos y docentes que fueron protagonistas de esta experiencia, y agradecemos el compromiso y la predisposición para hacer posible este encuentro», expresaron los organizadores.

www.discofm.com.ar