Frigerio inauguró la nueva residencia estudiantil femenina de la escuela agrotécnica Nº 2 de Villaguay

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la inauguración de la residencia estudiantil para mujeres de la escuela agrotécnica Nº 2 Justo José de Urquiza, ubicada en la zona rural de Villaguay. La obra, financiada con fondos provinciales, amplía las condiciones de acceso y permanencia de estudiantes que provienen de distintas localidades de Entre Ríos.

La escuela agrotécnica Nº 2 Justo José de Urquiza cuenta con más de 100 años de historia y está situada a siete kilómetros de la ciudad de Villaguay, en el corazón de la provincia. Es una institución secundaria de modalidad agrotécnica que recibe a más de 400 estudiantes, mujeres y varones, provenientes tanto de zonas rurales como de localidades cercanas, y dispone de residencias para alojar a quienes deben trasladarse para cursar sus estudios.

Acompañaron al gobernador en la inauguración, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes; el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, y el director del establecimiento educativo, Gastón Cogno.

Al respecto, Cogno dijo que es «una alegría enorme para la escuela y la comunidad educativa porque es también el reconocimiento a un trabajo importante que hace la gente de la escuela, nuestro personal, chicos y padres de cooperadora».

En ese marco, sostuvo que la obra «ha significado un cambio de vida para nuestras gurisas que viven ahí» e indicó que «hay un 30 por ciento que vienen de zonas rurales, tanto del departamento Villaguay, Concordia y Uruguay, y de localidades como General Campo, Villa Domínguez, Mosca, Mojones Norte, Mojones Sur, Lucas Norte, Lucas Sur y San Salvador. Son aproximadamente 80 chicas que habitan nuestra residencia», precisó.

Finalmente, el director de la escuela celebró la vista del mandatario entrerriano. «Muy alegres de que nos haya visitado el gobernador para poner formalmente el corte cinta de la residencia nueva que estamos usando desde agosto. Una obra que venía como un poquito demorada, se terminó en estos dos años y se puso en uso. Una alegría enorme», precisó.

Detalles

La construcción de la residencia estudiantil femenina fue ejecutada con financiamiento del Gobierno de Entre Ríos. Los trabajos comenzaron el 17 de abril de 2023 y, hacia diciembre de ese año, alcanzaban un avance del 63,44 por ciento.

Al inicio de la actual gestión, la obra fue neutralizada y permaneció detenida hasta diciembre de 2024, cuando fue reactivada por decisión del gobierno provincial. Finalmente, los trabajos concluyeron en mayo de 2026, permitiendo su puesta en funcionamiento y brindando un espacio adecuado para las estudiantes que residen en la institución.

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