La Municipalidad de Feliciano se hará cargo de la reconstrucción de la secretaría de dos escuelas de la localidad

La Municipalidad de San José de Feliciano asumió de forma integral los trabajos de refacción y puesta en funcionamiento de la secretaría compartida por la Escuela Privada N° 43 y el Instituto San José D 78, infraestructura que sufrió pérdidas totales a causa de un siniestro eléctrico.
Las tareas comprenden la reconstrucción completa de la albañilería y la renovación total de la instalación eléctrica. La intervención se lleva a cabo utilizando recursos propios del municipio, ejecutada íntegramente por personal municipal y financiada con materiales provistos por la administración local.
Este miércoles, el Intendente Damián Arévalo recorrió el avance de las obras para certificar los trabajos en marcha.
»Estamos volcando todo el esfuerzo municipal para responder con rapidez ante esta emergencia. Estimamos concluir las obras en menos de 7 días para dejar la secretaría totalmente equipada y operativa, garantizando así el normal desarrollo de las actividades educativas de ambas escuelas», puntualizó al respecto el mandatario.
Con esta acción, el municipio reitera su compromiso con la comunidad educativa local, priorizando la seguridad y la continuidad escolar de los alumnos y docentes de la ciudad.
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