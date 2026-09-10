OSER y la Policía de Entre Ríos firmaron un nuevo convenio de atención

El acuerdo comenzará a regir el 1 de octubre y permitirá que los afiliados de la fuerzas de seguridad accedan a prestaciones en consultorios policiales habilitados de nueve localidades de la provincia.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) y la Policía de Entre Ríos firmaron un nuevo convenio destinado a garantizar la atención odontológica de los afiliados y establecer un marco actualizado para la prestación de servicios profesionales entre ambas instituciones.

El acuerdo renueva por completo el esquema regulatorio vigente. De esta manera, se establecen nuevas pautas de funcionamiento, coordinación y control, con el objetivo de ordenar los procedimientos y asegurar una atención adecuada en los distintos puntos de la provincia entre ambas partes.

El nuevo marco comenzará a regir el 1 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, además, los afiliados de la fuerza policial podrán acceder a atención odontológica en los consultorios pertenecientes a la Policía de Entre Ríos que se encuentren debidamente habilitados por la autoridad sanitaria provincial.

Los servicios estarán disponibles en dependencias ubicadas en Concordia, La Paz, Gualeguay, Gualeguaychú, Victoria y Concepción del Uruguay. También se brindará atención en la Escuela de Suboficiales de Rosario del Tala, la Escuela de Agentes de Villaguay, la Escuela de Oficiales de Paraná y los consultorios externos de la Policía en la capital provincial.

Con esta iniciativa, OSER continúa ampliando y fortaleciendo su red de atención en el territorio provincial, mediante acuerdos que permiten aprovechar la infraestructura existente, ordenar los mecanismos de trabajo y acercar servicios de salud a sus afiliados.

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