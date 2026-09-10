Salud brinda recomendaciones para reconocer señales de alerta y acompañar ante situaciones de sufrimiento

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, promueve la importancia de reconocer señales de sufrimiento, escuchar sin juzgar y acompañar a quienes atraviesan una situación de crisis. Ante una urgencia en salud mental, se encuentra disponible la línea 135, gratuita y confidencial, las 24 horas.

Desde el Programa Provincial de Prevención del Suicidio se destacó que la mayoría de las personas que atraviesan situaciones que les generan sufrimiento dan algún tipo de señal, por lo que prestar atención a determinados cambios puede ser un primer paso para acercarse, escuchar y facilitar el acceso a ayuda profesional.

Entre las señales a las que se recomienda estar atentos se encuentran los dolores físicos frecuentes, como dolores de cabeza o de panza, cuando no existe una causa médica clara; cambios bruscos de conducta o del estado de ánimo; irritabilidad o impulsividad; disminución del rendimiento escolar, deportivo o laboral; y el abandono de actividades que anteriormente generaban disfrute.

Reconocer estas manifestaciones no implica realizar un diagnóstico, sino prestar atención y habilitar un espacio de diálogo. En este sentido, desde el Programa Provincial de Prevención del Suicidio remarcaron que cuando una persona está sufriendo necesita ser escuchada y acompañada. Escuchar antes que hablar, dar tiempo y no interrumpir son algunas de las formas concretas de estar presentes frente al sufrimiento de otra persona.

Asimismo, se recomienda evitar los juicios y los consejos, así como intentar ponerse como ejemplo de lo que la persona debería hacer o sentir. Frases como «la vida es linda» o «no deberías sentirte así» pueden representar una exigencia que la persona no está en condiciones de cumplir en ese momento. Por el contrario, acompañar implica poder escuchar lo que está atravesando, respetar su privacidad y su intimidad y, especialmente, ayudarla a encontrar el apoyo profesional que necesita.

La prevención del suicidio requiere del compromiso de toda la comunidad y de la construcción de espacios donde las personas puedan expresar su sufrimiento y pedir ayuda. Una escucha atenta y sin juzgamientos puede constituir un primer paso para acercar a quien lo necesita a una red de cuidado y atención.

Ante una urgencia en salud mental, es posible comunicarse al 135, una línea de orientación y apoyo, atendida por profesionales preparados para brindar escucha y acompañamiento. El servicio es gratuito, confidencial, no requiere crédito y funciona las 24 horas.

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