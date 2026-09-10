Un proyecto académico pone en valor el Arboreto

Este miércoles por la mañana, la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante de San José, Mirta Pérez, mantuvo una reunión con el Lic. Matías Rodríguez, integrante de la Secretaría de Turismo de la ciudad, y las estudiantes de la Técnicatura Superior en Conservación, Uso y Gestión de Bienes Naturales Comunales, Delfina Galvallisi y Laura Varona.

Durante el encuentro, las estudiantes dialogaron sobre el proyecto que están desarrollando en el marco de la Cátedra: Biología de la Conservación, centrado en el Arboreto ubicado en la esquina de 9 de Julio y Crepy de nuestra ciudad.

La iniciativa busca profundizar el conocimiento sobre este espacio natural, poniendo en valor su importancia ambiental y su potencial como recurso para la educación, la conservación y la sensibilización sobre el patrimonio natural local.

La reunión permitió intercambiar ideas y avanzar en una mirada conjunta sobre las posibilidades que ofrece el Arboreto, fortaleciendo el vínculo entre la formación académica, el área de Turismo y el ámbito institucional.

Desde el HCD se valoró especialmente el desarrollo de este tipo de proyectos, que contribuyen a conocer, preservar y poner en valor los espacios naturales de San José, promoviendo una mayor conciencia sobre el cuidado del ambiente.

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