Comenzó «Formar Turismo»

En el marco del Mes del Turismo, la Secretaría de Turismo de San José dio inicio este viernes al ciclo de capacitaciones “Formar Turismo”, una propuesta pensada para compartir conocimientos, generar herramientas y poner en valor el potencial turístico de nuestra comunidad y nuestra región.

La primera jornada, desarrollada este jueves 10 de septiembre en el Salón del Honorable Concejo Deliberante, tuvo como eje la “Creación de experiencias turísticas con identidad”, a cargo de Matías Amarillo, referente de amplia trayectoria en el desarrollo turístico de Villa Elisa y la microrregión.

www.discofm.com.ar