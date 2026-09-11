El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel amarillo por tormentas para la región

Un alerta de nivel amarillo fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la región que abarca Entre Ríos. El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Estarán acompañadas por granizo, intensas precipitaciones en cortos periodos y ráfagas fuertes.

Se esperan valores estimados entre 30 y 60 mm, los cuales pueden ser superados de forma puntual.

Recomendaciones

Ante este pronóstico, se solicita a la población seguir las siguientes medidas de prevención:

Evitar salir del hogar a menos que sea estrictamente necesario.

No sacar la basura y asegurse de limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

www.discofm.com.ar