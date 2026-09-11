Firma de Convenios de Tarjetas Sociales 2026 en Feliciano

Se llevó a cabo la firma formal de los Convenios 2026 de Tarjetas Sociales junto a la Dirección de Políticas Alimentarias de Entre Ríos, este jueves por la mañana, con la participación del Presidente Municipal Damián Arévalo y representantes de las comunas del departamento.

Este acuerdo permite la puesta en marcha de programas clave de asistencia y acompañamiento territorial, como el Programa de Riesgo Social, Programas Complementarios y el Programa Provincial para Personas con Celiaquía.

La jornada no solo concretó la firma administrativa, sino que también funcionó como un espacio de trabajo e intercambio entre los equipos técnicos provinciales y las áreas sociales locales. Durante el encuentro, se solicitó formalmente un aumento en los montos de las tarjetas con el objetivo de articular todas las herramientas posibles y atemperar la difícil situación económica de las familias.

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