Localizan en Colón una moto con pedido de secuestro en Concepción del Uruguay

En el marco de las tareas de prevención y patrullaje preventivo diagramadas bajo el programa «Barrio Seguro», personal policial perteneciente a la Sección Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Colón, interceptó un rodado que circulaba de manera irregular y sobre el cual pesaba una restricción judicial vigente.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de calles San Martín y Primera Junta, donde los efectivos procedieron a detener la marcha de una motocicleta marca Appia Citi de 110 centímetros cúbicos. El rodado era conducido por un ciudadano de 57 años, quien se desplazaba acompañado por una mujer de 46 años, ambos domiciliados en Colón.

Al momento de requerir la documentación pertinente para circular, las partes manifestaron no poseer los papeles del motovehículo. Ante esta anomalía, los uniformados consultaron el estado del rodado, constatando que sobre la unidad pesaba un pedido de secuestro activo por el delito de robo, librado con fecha 18 de junio de 2019 a requerimiento de la Jefatura Departamental Uruguay.

Ante tal situación, se entabló comunicación con la Unidad Fiscal, desde donde se dispuso el formal secuestro de la motocicleta y el posterior traslado de los involucrados hacia la sede policial para su identificación.

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