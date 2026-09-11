Se esclarece un ilícito y recuperan un bien sustraído en barrio El Brillante

En un procedimiento realizado por personal policial dependiente de la Comisaría La Picada permitió el esclarecimiento de un ilícito y la posterior recuperación del bien en un local comercial.

El inicio de las actuaciones tuvo lugar tras la denuncia radicada por un ciudadano, quien dio cuenta sobre la sustracción de un envase de gas de 10 kg de su propiedad.

A partir de la denuncia, los efectivos abocaron sus tareas a un riguroso análisis de indicios en el sector del hecho. Esta labor investigativa permitió individualizar a dos jóvenes sospechosos, uno de 17 años y otro de 19, ambos afincados en el Barrio El Brillante. Los mismos habrían sido ubicados en zona donde ocurrió el ilícito en posesión del elemento interesado.

Continuando con las diligencias pertinentes y el hilo conductor de las pesquisas, los funcionarios se constituyeron en un comercio situado en el mismo barrio. En dicho establecimiento se procedió al formal secuestro del bien, manifestando el comerciante a cargo haberla comprado a un precio irrisorio.

Informada de los pormenores, la Unidad Fiscal de Colón, dispuso que el ciudadano mayor de edad fuera correctamente identificado y quedado supeditado a las actuaciones de la causa. En tanto, se ordenó la entrega del bien recuperado a su legítimo dueño.

Llamado a la responsabilidad ciudadana

Desde la Jefatura Departamental se reitera el ferviente llamado a la conciencia social de toda la ciudadanía, instando a la población a abstenerse de adquirir objetos de valor en el mercado informal o cuyo origen resulte dudoso e indocumentado. Es fundamental comprender que detrás de cada transacción irregular, por aparentemente inofensiva o conveniente que parezca, subyace el perjuicio directo hacia otro vecino, quien ha sido víctima de la vulneración de su propiedad e intimidad.

Asimismo, recordamos que alimentar este tipo de comercios clandestinos no sólo propicia y estimula la continuidad de hechos delictivos contra la propiedad en los barrios, sino que además sitúa a quien efectúa la compra en una posición legalmente comprometida. La colaboración de toda la comunidad con su policía, constituye una herramienta esencial para resguardar la seguridad y la tranquilidad de todos los habitantes.

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