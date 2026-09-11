Se presentó el Primer Foro de Salud Mental en San José

En conferencia de prensa se presentó el Primer Foro de Salud Mental organizado por la Municipalidad de San José, el cual se desarrollará el próximo 7 y 8 de octubre en nuestra localidad.

El intendente Gustavo Bastian junto a la Directora de Salud, María Luz Gaillard y la Coordinadora de Salud y Bienestar Social, Mariel Galvallisi, dieron detalles sobre la actividad que reunirá a profesionales y equipos interdisciplinarios de salud, especialistas en salud mental, referentes comunitarios y organizaciones sociales, que tienen gran trayectoria en la temática.

Debido a que el foro busca generar herramientas para el abordaje de problemáticas de salud mental y generar redes de trabajo conjunto para situaciones específicas o de emergencia, se busca fomentar la participación departamental para lograr un trabajo articulado que destaque el compromiso entre distintos actores y sectores de la comunidad.

Habrá paneles que abordarán distintas dimensiones del trabajo en salud mental como el de salud mental comunitaria; el de políticas públicas; el panel de prevención, promoción y abordaje en salud mental para infancias y adolescencias; espacios alternativos para el cuidado; entre otros.

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