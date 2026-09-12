Arévalo: «Entender la política implica entender el valor de la pertenencia y la lealtad»

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo realizó una reflexión de lo que significa hacer política y practicar la «verdadera» lealtad.

«Durante toda mi corta carrera política, he mantenido una línea clara: respeto a la organización, disciplina ante la doctrina y un compromiso inquebrantable con el proyecto colectivo», comenzó manifestando el mandatario.

Explicando que «la verdadera lealtad se demuestra con el paso del tiempo, manteniéndose firme en el mismo lugar, con la misma gente y bajo los mismos principios».

​»La lealtad no es una palabra vacía que se usa en discursos; se demuestra con hechos, con coherencia diaria y sosteniendo las banderas cuando más cuesta. Esa ha sido, es y seguirá siendo la marca de conducta que todo peronista debe tener», continuó el intendente de Feliciano.

​Puntualizando asimismo que «esa coherencia a lo largo de los años es mi mayor activo y la garantía de mi compromiso con nuestro espacio y con cada vecino».

«La lealtad no es una moda, es una forma de vivir y hacer política», sintetizó finalmente Damián Arévalo.

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