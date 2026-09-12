Frigerio recorrió el 107 de Concordia y destacó el fortalecimiento del sistema de emergencias

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la Dirección de Emergencias Sanitarias 107 de Concordia, donde se interiorizó sobre el funcionamiento del servicio y tomó contacto con las y os trabajadores que intervienen en la atención de urgencias y emergencias.

Acompañado por el intendente Francisco Azcué, el gobernador destacó las mejoras realizadas en las instalaciones y el fortalecimiento de la capacidad operativa. «La reconversión que se hizo del 107 es una demostración de que también tiene que estar preparado para las inclemencias del tiempo, donde seguramente van a tener más trabajo», sostuvo. En ese sentido, valoró la transformación de las instalaciones y remarcó que «me mostraban las fotos del antes y del después y realmente son impresionantes».

El mandatario también remarcó la importancia de acercar la gestión provincial a las instituciones y a quienes cumplen funciones esenciales en el territorio. «Al saludar a los trabajadores del 107 me decían que es la primera vez que viene un gobernador acá. Tenemos que terminar con esa idea de que los gobernadores gobiernan de espalda a la gente, de espalda a instituciones importantes como el 107, de espalda al campo, que es el principal sector de la economía de nuestra provincia», afirmó e instó que «eso tiene que ser para siempre. Tenemos que dejar el pasado para siempre y no importa quién gobierne la provincia de acá en más. Hay cosas que no hay que modificar nunca más en Entre Ríos».

De la recorrida participaron además, el director de Emergencias Sanitarias de la provincia, José Cáceres; el presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Alejandro Daneri; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas y el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, entre otros.

El l 107 Concordia, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, cuenta con tres bases operativas y próximamente incorporará una cuarta. La dotación está integrada por más de 90 trabajadoras y trabajadores, entre operadores, enfermeros, choferes, personal de monitoreo y administración. El servicio constituye una de las subcabeceras de la red provincial de emergencias y cumple un rol estratégico en la asistencia sanitaria, los traslados de pacientes y la cobertura de eventos en la región. En cuanto a los recursos disponibles, la dependencia cuenta con siete ambulancias, unidades para rescate y traslados sanitarios, motos de respuesta rápida recientemente incorporadas, una unidad de triage para eventos y dos carpas sanitarias multifuncionales. Además, dispone de un camión sanitario que se encuentra en etapa de remodelación.

En este marco, el intendente Francisco Azcue destacó el aporte de la provincia a las obras de saneamiento en el arroyo Manzores, en la Defensa Sur, y la donación realizada por la CTM de Salto Grande para el alquiler de grupos electrógenos, un equipamiento indispensable que brinda mayor seguridad ante la llegada del fenómeno de El Niño. «Hoy, teniendo estos grupos electrógenos estamos tranquilos porque, llegado el caso de una posible inundación y de quedarnos sin luz, vamos a contar con estos equipos que nos van a permitir que el sistema de bombeo pueda seguir trabajando», afirmó.

Por su parte, Daneri se refirió a los informes técnicos meteorológicos que monitorean a diario el fenómeno de El Niño desde el área de Hidrología de Salto Grande y que anticipan que el mayor impacto podría registrarse a partir de septiembre. «Lo que estamos haciendo aquí es tomar acciones preventivas para amortiguar aquello que estamos esperando a partir de septiembre y reducir los efectos en las comunidades», señaló.

Entrega

Durante la jornada también se concretaron distintas entregas por parte de la delegación argentina ante la CTM de Salto Grande a distintos organismos destinadas a fortalecer la respuesta ante emergencias. La Municipalidad de Concordia recibió el alquiler de dos generadores eléctricos de emergencia para la estación de bombeo de la Defensa Sur, con el objetivo de garantizar su funcionamiento ante eventuales cortes de energía durante el fenómeno de El Niño.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Entre Ríos recibió dos vehículo. Un Chevrolet Spin destinado al hospital Villa Paranacito para el traslado de pacientes y una Chevrolet S10 destinada a Defensa Civil dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia para reforzar la respuesta ante eventuales situaciones vinculadas con El Niño. También recibió un ecógrafo para el hospital Santa Rosa de Chajarí y dos desfibriladores destinados a Pueblo Liebig, además de medicamentos para centros de salud municipales.

En tanto, la Secretaría de Deportes de Entre Ríos recibió 140 kits deportivos: 53 destinados al nivel inicial, 40 al nivel primario y 47 a escuelas integrales. Finalmente, la Municipalidad de La Criolla recibió un kit de ataque rápido de 8 HP destinado a bomberos, para fortalecer su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

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