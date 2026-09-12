La llegada del TCR South América a Concordia potencia el turismo y la economía en la región

El gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Concordia, Francisco Azcué, acompañaron el inicio de actividades del TCR South América que se desarrolla en el autódromo de la capital del citrus. Ambas autoridades valoraron el impulso que genera el automovilismo para el desarrollo turístico y productivo de la región.

El gobernador y el intendente, junto a la senadora Gloria Liliana Cozzi, estuvieron presentes en el parque autódromo Ciudad de Concordia con motivo de la disputa de la séptima fecha del campeonato 2026 del Bradesco TCR South América, competencia que se desarrolla por primera vez en dicho trazado. Las autoridades recorrieron el circuito de 4.700 metros de extensión y mantuvieron contacto con los equipos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay que participan de la jornada deportiva continental.

En ese marco, ambos mandatarios resaltaron la relevancia de albergar eventos internacionales en el territorio entrerriano y la capacidad de la infraestructura local para generar movimiento en el sector de servicios y dinamizar la economía de la región.

Durante el recorrido por el predio, Frigerio ponderó la tradición automovilística de la provincia y la atracción que ejerce la competencia sobre las y los fanáticos locales y de países vecinos. «Estamos muy contentos y con mucha expectativa. Somos una provincia muy tuerca, fierrera, y nos encanta recibir a esta categoría internacional acá en Entre Ríos y en Concordia. La economía también se moviliza con cada evento de esta naturaleza, nos visitan de muchos lugares y el hecho de contar con el aeropuerto al lado genera más movimiento, por lo que el gobierno está apoyando esta carrera», expresó el mandatario provincial.

En la misma línea, Azcué remarcó la visibilidad que otorga la categoría sudamericana al municipio y el posicionamiento de la ciudad como destino receptivo para el turismo cultural, termal y productivo. «Nos pone en una vidriera para todo el mundo. Esto genera mucho movimiento, turismo, movimiento económico y productivo, es algo que trasciende el deporte. Quienes vienen a las carreras conocen nuestros parques termales, el circuito de bodegas, la pesca y la represa. Nos esforzamos junto al gobernador y a todo el equipo para que la experiencia en Concordia sea la mejor y nos sigan eligiendo», sostuvo el intendente.

Por su parte, el presidente del TCR South América, Federico Punteri, resaltó la elección de la plaza entrerriana y las condiciones que permitieron la llegada de la categoría continental por primera vez a la ciudad. «Para nosotros la decisión de elegir un circuito contempla muchos aspectos; no es solo la parte deportiva, sino también la ciudad, la accesibilidad, la hotelería y la gastronomía, ya que nos mueve mucha gente extranjera. Entre Ríos, y en particular Concordia, en organización conjunta con Uruguay, reúne todo eso. Los brasileños y los uruguayos están muy contentos y para nosotros es gratificante porque forma parte del éxito de la categoría», señaló el directivo.

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