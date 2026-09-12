La Policía interceptó un camión con 152 bidones en infracción a la ley de Fitosanitarios

En un procedimiento de fiscalización sobre la ruta nacional 12 a la altura de Paso Telégrafo, efectivos de la Policía de Entre Ríos detuvieron la marcha de un transporte de carga e incautaron 152 bidones de fitosanitarios que eran trasladados de manera ilegal. La detección de la fuerza policial en el puesto fronterizo y la intervención técnica de la Secretaría de Ambiente permitieron retener el material y labrar las actuaciones correspondientes por violación a la normativa vigente.

El operativo se concretó este viernes en el puesto de control vial Paso Telégrafo, departamento La Paz, bajo la supervisión del oficial principal Raúl Albarracín, de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial. En el lugar se fiscalizó un camión Iveco Tector proveniente de Colonia Santa Rosa, Corrientes, con destino final a la provincia de Santa Fe, constatándose que transportaba 152 bidones de fitosanitarios de 20 litros con la señalización explícita de no reutilizar, en abierta contravención a las regulaciones de tránsito de estos elementos.

Ante el reporte policial, la intervención de la Secretaría de Ambiente se activó de forma inmediata bajo la coordinación de Gabriela Joubert, responsable del área de Buenas Prácticas Agropecuarias, quien dispuso la notificación del chofer por infracción a la ley nacional 27.279 de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios. Asimismo, se ordenó el acompañamiento del rodado hasta el Centro de Acopio Transitorio (CAT) ubicado en la ciudad de La Paz, donde los recipientes quedaron retenidos de forma definitiva para su correcta gestión.

Al respecto, Joubert remarcó que «la ley 27.279 establece un régimen estricto de presupuestos mínimos que prohíbe de manera categórica el tránsito no autorizado de envases vacíos de fitosanitarios fuera de los canales oficiales, así como su quema, entierro, reciclado informal o reutilización para cualquier fin».

La funcionaria advirtió además sobre el trabajo conjunto que se viene realizando con las jurisdicciones vecinas: «Estamos articulando de manera permanente con las autoridades de la provincia de Santa Fe, dado que hemos detectado que desde allí retornan en muchos casos envases reutilizados y llenos con productos de limpieza. Esta práctica ilegal no solo vulnera la ley vigente, sino que pone en grave riesgo la salud de la población y el ambiente», subrrayó.

Con este nuevo procedimiento, el gobierno provincial ratifica la presencia activa de los controles viales y el trabajo coordinado entre la Policía de Entre Ríos y la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Desarrollo Económico para impedir el tráfico irresponsable de envases vacíos y proteger la salud pública en todo el territorio.

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