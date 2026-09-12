Secuestran cocaína, dinero y detienen a una pareja en un allanamiento

En el marco de las acciones orientadas a la neutralización de la venta de estupefacientes a menor escala, personal especializado irrumpió en una vivienda particular. Se incautaron envoltorios conteniendo droga, elementos de fraccionamiento, telefonía celular y dinero en efectivo, además de concretarse la detención de dos personas presuntamente involucradas.

En una investigación llevada adelante por presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo, tramitada ante la Unidad Fiscal de Colón a cargo del Dr. Alejandro Perroud, personal de la División Drogas Peligrosas, con el despliegue táctico y el apoyo de la Guardia Especial, concretó un contundente procedimiento operacional en la localidad de San José. La intervención dio comienzo en horas de la noche de este viernes 11 de septiembre, prolongándose hasta la madrugada del sábado, en cumplimiento estricto de una medida de allanamiento y requisa domiciliaria que fuera emanada por el Juzgado de Garantías de Colón, a cargo del Dr. Jesús Penayo Amaya.

El despliegue de los efectivos se focalizó en un inmueble ubicado sobre calle Paso de Los Andes de la localidad de San José. Al ingresar y concretar las inspecciones correspondientes, los uniformados obtuvieron resultados para la causa, al haber hallado e incautado varios envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína.

A la par del material estupefaciente, se procedió al secuestro dinero en efectivo y de tres aparatos de telefonía celular que serán sometidos a las pericias correspondientes. Asimismo, los efectivos lograron incautar una balanza de precisión que presentaba restos visibles de una sustancia blanquecina.

Durante el desarrollo de las tareas de inspección en la finca, se procedió a verificar la identidad de tres ciudadanos de 47, 31 y 24 años de edad que se encontraban en el lugar. Finalmente, por directivas expresas de la Magistratura interviniente, se procedió a la detención de un hombre de 50 años y de una mujer de 41 años de edad, quienes fueron trasladados y alojados en la sede policial pertinente, quedando formalmente a disposición de la Justicia para el avance de las actuaciones legales.

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