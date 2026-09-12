Una joven fue aprehendida por resistirse a la autoridad

Durante las primeras horas de la madrugada de este sábado, efectivos dependientes de Jefatura Departamental Colón debieron intervenir en un incidente originado en un concurrido establecimiento nocturno de la zona céntrica de la ciudad de San José.

El procedimiento se inició a partir del accionar del personal de seguridad privada del pub, quienes se vieron obligados a retirar del recinto a una ciudadana de 23 años de edad debido a los inconvenientes que se encontraba ocasionando en el lugar.

Ante el persistente estado de exaltación que presentaba la causante, el personal actuante procedió a su traslado hacia la sede policial con el fin de realizar una correcta identificación. Sin embargo, una vez dentro de la oficina de la Sección Antecedentes Personales, la joven mantuvo una conducta hostil, negándose de manera sistemática a colaborar con el diligenciamiento de los trámites de rigor, a pesar de los reiterados intentos de persuasión entablados por el personal policial.

Puesta al tanto de los pormenores, la Unidad Fiscal de turno dispuso la aprehensión de la involucrada y su posterior alojamiento en dependencia policial, por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.

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