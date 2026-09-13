Continúan las acciones preventivas ante la posible llegada del fenómeno El Niño

El gobierno provincial continúa con las acciones de prevención y coordinación ante la emergencia hídrica vigente, por la posible llegada del fenómeno El Niño. Se realizó en ese marco una reunión de trabajo entre la Dirección de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios para ajustar los protocolos de actuación.

Durante el encuentro, se coordinaron acciones preventivas y se unificaron criterios de actuación en el marco del fenómeno meteorológico. «El objetivo central fue ajustar los protocolos de respuesta conjunta, la logística y la optimización de recursos ante la alta probabilidad de que se desarrolle este fenómeno meteorológico en la cuenca del río Uruguay», explicó el director de Defensa Civil, Víctor Chanenko.

Del encuentro participaron además, cuerpos de bomberos voluntarios pertenecientes a la Regional 4, con representación de Concordia, San José, Colón, San Salvador, Federal, Villa Elisa, Concepción del Uruguay, Caseros, San Jaime de la Frontera y Las Moscas.

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