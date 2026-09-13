Entidades ruralistas apoyaron el cambio de sistema para recuperar y mantener los caminos de la producción

Durante la 133ª Exposición Rural de Gualeguaychú, el gobernador Rogelio Frigerio repasó las medidas para el campo, la inversión en la red vial y los planes sanitarios; llamando a trabajar en conjunto por el desarrollo de la provincia. Las entidades rurales por su parte, manifestaron su apoyo a un cambio de sistema que permita recuperar y mantener los caminos de la producción.

Junto al intendente Mauricio Davico; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe Berisso; y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el gobernador encabezó el acto de inauguración de la 133ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de Gualeguaychú. En ese marco, el mandatario sostuvo que su presencia en el lugar era una forma más de decir «que estamos del lado de ustedes, porque el campo es orgullo entrerriano, es nuestro ADN y es una de las bases sobre las que tenemos que construir el desarrollo de la provincia para que nuestra producción sea competitiva».

Puntualizó luego en las políticas públicas para el sector, como la decisión de volcar el 100 por ciento de la recaudación del impuesto inmobiliario rural al arreglo de las rutas y caminos, junto con la compra de equipamiento para la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), las tareas de mantenimiento y conservación, y el avance de los convenios con comunas, municipios y consorcios camineros, que ya alcanzan a 3.441 kilómetros atendidos con pagos al día. Asimismo, señaló que están evaluando con compromiso la propuesta presentada por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) para optimizar la gestión de las trazas rurales.

En materia de infraestructura, Frigerio reafirmó el compromiso de intervenir el 100 por ciento de las rutas provinciales, destacando las obras en la región como la reconstrucción del enripiado de la ruta provincial 42 -entre la 136 y el arroyo Isletas- y la evaluación de ofertas para intervenir la ruta provincial 17 hacia Costa Uruguay Sur. A su vez, subrayó la capacidad de gestión para obtener más de 320 millones de dólares en financiamiento internacional para la conectividad vial de los productores.

En cuanto a las políticas sanitarias y de simplificación, resaltó la vigencia de la ley de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios, el plan de Lucha contra la Garrapata Bovina con créditos para predios feriales y la consolidación del Documento Único de Tránsito (DUT), que agilizó cerca de 300.000 autorizaciones para el traslado de 16 millones de cabezas y destina fondos a la policía rural.

Frente a la amenaza del fenómeno El Niño, repasó el sistema de alerta temprana coordinado con Senasa, Fucofa, Prefectura y la Policía para proteger la hacienda, sumado a la inversión estatal de un millón de dólares para poner en marcha el primer seguro multirriesgo agropecuario enfocado en el maíz.

Al cierre de su alocución, el gobernador recordó que en Gualeguaychú «nació un grito de libertad, un no rotundo al atropello de los políticos de turno, y ese grito nos dejó una enseñanza que no podemos olvidar: cuando la política castiga al que produce termina perjudicando a toda la provincia. Yo me comprometo a trabajar para que nunca más haya un gobierno que le dé la espalda al campo, porque el campo entrerriano nunca bajó los brazos y nosotros tampoco lo vamos a hacer. Si seguimos así, hombro con hombro, no tengo dudas de que Entre Ríos va a volver a ocupar el lugar que se merece».

Por su parte, el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe Berisso, valoró las medidas fiscales orientadas al sector y las acciones operativas en el territorio. Asimismo, ponderó el trabajo articulado con Entre Ríos para afrontar excesos hídricos derivados del fenómeno El Niño y puso como ejemplo de gestión vial al consorcio caminero Alarcón-Las Mercedes. «Es un consorcio en donde, con el compromiso de los privados de hacerse cargo de sus caminos y el aporte de la provincia que viene cumpliendo muy bien, se han mejorado los caminos. Es un ejemplo de que cuando ponemos manos a la obra entre la provincia y los productores tenemos buenos caminos rurales», enfatizó Chiappe Berisso.

La voz del sector rural

El presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, Eduardo Calot, reconoció el acompañamiento de las autoridades gubernamentales y planteó las necesidades institucionales del gremialismo regional. Durante su discurso, el dirigente valoró la presencia de la gestión en el predio ferial, pero solicitó de manera expresa que se tenga en cuenta la propuesta elaborada por las entidades rurales para la administración de la red vial. En ese sentido, explicitó la disposición de los productores locales para apoyar un cambio estructural en el sistema de mantenimiento caminero que brinde estabilidad al sector.

A su turno, el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Sergio Dalcol, ponderó el canal de diálogo abierto con el Poder Ejecutivo provincial para dar respuesta a las demandas del campo. «Agradecemos y valoramos ese diálogo con el gobierno provincial. Es bueno reconocerlo porque si no valoramos las cosas cuando las tenemos, llegan tarde los arrepentimientos», afirmó el titular de la entidad. Dalcol remarcó la importancia de avanzar hacia un marco legislativo provincial para la gestión articulada de los caminos, destacó el abordaje legislativo de los delitos rurales y agradeció públicamente al gobernador el respaldo institucional al reclamo del sector por la eliminación de las retenciones.

Por último, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, destacó la decisión política del Ejecutivo entrerriano respecto a la asignación de tributos para la red vial. «Tenemos que valorar cuando hay acciones políticas positivas, como que el gobernador haya decidido que parte del impuesto inmobiliario vaya a la red vial. Es una buena señal que tenemos que tomar como sector», aseveró el dirigente nacional. En su intervención, Castagnani renovó el reclamo por la quita definitiva de las retenciones, pidió previsión operativa ante la llegada de El Niño y respaldó los proyectos legislativos destinados a tipificar y sancionar el delito rural en el país.

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