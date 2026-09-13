Junto a referentes estudiantiles se realizó un encuentro para hablar sobre suicidio

Con la participación de más de 120 estudiantes de Paraná y el área metropolitana, se llevó a cabo en el Consejo General de Educación (CGE) una jornada de debate y escucha activa gestionada por y para los propios Centros de Estudiantes. La iniciativa respondió a una demanda de las juventudes y se enmarca en una pedagogía del cuidado.

En el salón auditorio del Consejo General de Educación (CGE) se desarrolló el encuentro Hablemos de Prevención del Suicidio. La jornada consistió en un taller intercolegial diagramado bajo la modalidad de Centros de Estudiantes para Centros de Estudiantes, cuyo propósito central fue consolidar un espacio democrático de escucha, diálogo y reflexión colectiva en torno al cuidado de la salud mental en el ámbito escolar.

La propuesta nació como una respuesta directa y efectiva a las demandas expresadas por las propias organizaciones estudiantiles de la región, quienes manifestaron la necesidad de contar con herramientas de formación y canales de conversación genuinos dentro de las escuelas.

Bajo la premisa de que «escuchar también es una forma de acompañar», la actividad estuvo respaldada de forma técnico-pedagógica por la Coordinación de Políticas Transversales y el área de Centros de Estudiantes. La apertura institucional contó con el acompañamiento y presencia de la directora general de Planeamiento Educativo del CGE, Marianela Müller; la coordinadora de Políticas Transversales del CGE, Clarisa Zalazar; el director General de Salud Mental de la provincia, Esteban Dávila; el presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología de Entre Ríos (Coper), Octavio Filipuzzi; otras autoridades del CGE y del Coper y representantes técnicos del Ministerio de Salud de la provincia.

El rol de oradores principales estuvo a cargo de los delegados pertenecientes a cuatro instituciones clave que coordinaron los ejes del debate: Instituto Cristo Redentor, escuela secundaria Nº 16 Del Centenario, escuela secundaria de jóvenes y adultos (ESJA) Nº 81 Fermín Chávez y escuela de educación técnica (EET) Nº 18 Arquitecto Clorindo Testa. Al taller asistieron de manera activa un total de 121 estudiantes delegados de escuelas secundarias de la ciudad de Paraná y su área metropolitana, quienes estuvieron acompañados por docentes, reafirmando el postulado del organismo de que «educar es cuidar».

Desde la organización destacaron que este eje de salud mental y suicidio continuará vigente dentro de la agenda del programa provincial #HablemosDe con talleres y actividades pedagógicas hasta finales del ciclo lectivo.

A las personas que estén atravesando una situación de crisis, angustia o necesiten asesoramiento sobre salud mental, se les recuerda que no están solas y que el suicidio es prevenible. La provincia de Entre Ríos dispone de recursos gratuitos, confidenciales y activos las 24 horas, los 365 días del año.

Línea de Emergencia en Salud Mental 135. También se puede concurrir de forma inmediata al hospital o centro de salud más cercano al domicilio.

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