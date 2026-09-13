Voces que emocionan, cultura que nos une

Este sábado se vivió la segunda jornada de la 13ª edición del Ciclo de Conciertos Corales Sanjosesinos en la Casa del Bicentenario de la ciudad, con una gran convocatoria de público.

Las voces del Coro Municipal de Niñas y Niños de San José, el Coro Juvenil Escolar de San José y el Coro de Cámara de la Municipalidad de Almirante Brown, Buenos Aires, fueron protagonistas de una noche llena de música, encuentro y emoción.

La jornada contó con la presencia del Presidente Municipal Gustavo Bastian, la Viceintendenta Mirta Pérez y la Secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, Anabella Lubo.

Maravillosas voces que deleitaron y emocionaron a los presentes, en una propuesta que invitó a encontrar y disfrutar de la cultura.

Desde la Municipalidad de San José se continúa acompañando y apoyando este tipo de encuentros, fortaleciendo espacios para la expresión artística, la participación y el acceso a la cultura, porque también desde el arte se construye la comunidad.

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