Actividades por la prevención del suicidio en San José

El sábado 12 de septiembre, la Plaza Urquiza fue escenario de una jornada de encuentro y reflexión en el marco de “De esto sí se habla”, una propuesta vinculada a la prevención del suicidio que reunió a distintas áreas de la Municipalidad de San José, instituciones y organizaciones de la comunidad.

La actividad fue organizada por la Multisectorial San José Te Cuida y propuso un espacio abierto para compartir, participar y abordar la salud mental desde una perspectiva comunitaria. Durante la jornada se desarrollaron distintas actividades recreativas, expresivas y de reflexión, pensadas para promover el encuentro, fortalecer los vínculos y generar espacios donde hablar sobre aquello que muchas veces permanece en silencio.

En este camino, el próximo 7 y 8 de octubre se realizará en San José el 1er Foro Municipal de Salud Mental, una nueva instancia de capacitación, diálogo e intercambio que reunirá a profesionales, equipos de salud, instituciones educativas, organizaciones sociales, organismos públicos, referentes comunitarios y ciudadanía para pensar colectivamente los desafíos actuales de la salud mental.

Desde la Municipalidad de San José se agradece especialmente a todas las instituciones, organizaciones, áreas municipales y personas que se sumaron a la jornada, aportando su tiempo, su trabajo y su compromiso para seguir construyendo una comunidad donde la salud mental pueda ser hablada, escuchada y acompañada.

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