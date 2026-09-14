Lo aprehenden por quebrantar una medida cautelar

Un incidente por desobedecer un mandato judicial tuvo lugar este domingo por la tarde en la ciudad de Colón, donde efectivos de la Sección Comando Radioeléctrico aprehendieron a un individuo que habría incumplido una orden de restricción vigente dictada desde el poder judicial.

El procedimiento se desencadenó a raíz de un llamado telefónico que solicitaba auxilio en una casa en Barrio Plan 20 Viviendas. Al arribar a una finca situada sobre la calle P. Duce, el personal interviniente entabló contacto con la damnificada, quien manifestó que un individuo de 51 años se encontraba en inmediaciones de su propiedad desde horas de la madrugada con el propósito de amedrentarla y alterarle la tranquilidad, a pesar de existir disposiciones prohibitivas de acercamiento.

Tras verificar fehacientemente la vigencia del impedimento legal y constatar la presencia en las inmediaciones del sujeto sindicado, los funcionarios policiales procedieron a dar inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Colón.

Desde la Fiscalía se dispuso la inmediata aprehensión en flagrancia del presunto infractor, quien fue trasladado a dependencia policial, en donde permanece a disposición de la Magistratura actuante.

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