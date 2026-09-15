150 años de historia, educación y comunidad, Escuela N° 7 Tomás Godoy Cruz

Este miércoles el Área de Educación y el Área de Protocolo de la Municipalidad de San José visitaron la Escuela N° 7 “Tomás Godoy Cruz” en el marco de sus 150 años, una fecha que invita a celebrar y reconocer el camino recorrido por una institución que ha sido parte de la vida de tantas generaciones.

Si bien la escuela se encuentra dentro del ejido de Colón, desde la Municipalidad de San José se entiende que las comunidades no se construyen con límites, sino acompañando y estando presentes donde también se desarrolla la vida cotidiana de los estudiantes.

Por eso, a través del Área de Educación y el Área de Protocolo, «acercamos un obsequio en nombre de la Municipalidad de San José para acompañar este aniversario y hacer llegar nuestro reconocimiento a toda la comunidad educativa», se explica.

Acompañar a las instituciones educativas donde concurren estudiantes de la comunidad también es una decisión de gestión y una forma concreta de estar presentes, fortaleciendo los vínculos y trabajando de manera articulada.

El domingo 20 de septiembre, desde las 13:30 horas, se realizará el Acto Protocolar por los 150 años, con reconocimientos a ex docentes e integrantes de la Cooperadora y números artísticos para compartir esta celebración.

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