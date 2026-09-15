Alumnos de Feliciano hicieron entrega de un borrador de un anteproyecto de ordenanza para tratar en el Concejo Deliberante Juvenil

En horas de la mañana de este lunes el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, mantuvo una reunión en la planta alta del Edificio Municipal con docentes y estudiantes de la Escuela Normal Superior de Feliciano.

Durante el encuentro, los alumnos hicieron entrega de un borrador del anteproyecto de ordenanza que impulsarán en el marco de una nueva edición del Concejo Deliberante Juvenil.

​La iniciativa aborda con centralidad una problemática clave para la comunidad, proponiendo alternativas y soluciones concretas diseñadas e investigadas por los propios jóvenes junto al acompañamiento de sus profesores.

​​»Nos genera una enorme alegría y orgullo ver a nuestros estudiantes abocarse con tanta dedicación a estudiar, debatir y buscar soluciones para las necesidades de nuestra sociedad. Este tipo de proyectos demuestra el enorme potencial que tienen nuestros jóvenes cuando se les brindan los espacios para participar», manifestó al respecto Arévalo.

​El municipio ratifica de esta manera su apoyo continuo a las instancias de participación ciudadana juvenil, promoviendo el ejercicio democrático y el trabajo articulado entre la gestión local y las instituciones educativas de la ciudad.

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