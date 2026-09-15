El Gobierno provincial refuerza las tareas de prevención vial

En el marco de la agenda de prevención y control vial que lleva adelante el gobierno provincial, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, encabezó este lunes un encuentro de trabajo con autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Policía provincial y representantes del sector vial.

De la jornada participó el Director Nacional de Coordinación Interjurisdiccional de la ANSV, Mario Patricio Smith, acompañado por su jefe de Gabinete, Leandro Regalado. Por parte de la provincia y las fuerzas de seguridad estuvieron presentes el jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González; la directora provincial de Seguridad Vial, Ana Elle; la directora de Asuntos Jurídicos, Erika Saavedra; el director de Prevención y Seguridad Vial de la Policía, Marcelo Gómez y Mariano Bradanini, en representación de la concesión de la Autovía 14.

El titular de la cartera de Seguridad y Justicia, destacó la importancia de trabajar de forma conjunta con Nación «para reforzar las acciones de prevención de siniestros viales», sostuvo.

Durante el encuentro se abordaron diversos puntos estratégicos orientados a optimizar los controles y la normativa en las rutas del territorio provincial

Uno de los puntos centrales fue la implementación y actualización de tecnología aplicada a la fiscalización digital de transgresiones viales, como la omisión del pago de peajes.

Además, dialogaron sobre la puesta en marcha de nuevos centros de emisión de licencias para descentralizar y agilizar los trámites de los ciudadanos.

Asimismo, se avanzó en acciones para la incorporación de nuevos alcoholímetros y herramientas para fortalecer los operativos permanentes en rutas y caminos provinciales.

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