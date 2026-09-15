San José homenajeó a Jorge Enrique Martí en el centenario de su nacimiento

Este domingo, la Casa del Bicentenario fue escenario de un emotivo encuentro para homenajear a Jorge Enrique Martí, escritor, poeta, docente, periodista y referente de la cultura entrerriana.

Sus hijos impulsaron este encuentro con el acompañamiento de la Municipalidad de San José, para celebrar su vida, su obra y el legado cultural que dejó en nuestra región.

El encuentro contó con la presencia del Presidente Municipal Gustavo Bastián, la Viceintendenta Mirta Pérez, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, Anabella Lubo, el Coordinador de Cultura, Maximiliano Brotzman, familiares de Jorge Enrique Martí y referentes de la cultura local y regional.

La jornada incluyó la muestra “Gurisada en las Escuelas”, la presentación “Jorge Enrique Martí, el poeta de la entrerrianidad”, el documental “Martí, escritor entrerriano” y una lectura de sus poemas a cargo de poetas de San José.

La grilla artística tuvo como protagonistas al Coro Candilejas, el Trío “Memorias del Agua” de Paysandú y “Entre ríos y canciones”, con Marita Londra, Carlos Aguirre, Beti Plana, Jorge Martí y Polo Martí.

Desde la Municipalidad de San José se sigue acompañando estos espacios que permiten recuperar nuestra historia, reconocer a quienes dejaron una huella en nuestra cultura y acercar su legado a las nuevas generaciones.

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