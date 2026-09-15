Se conocieron las ofertas para la obra integral de la escuela Texier de San Salvador

El Gobierno de Entre Ríos realizó la licitación pública para ejecutar trabajos de refacción y adecuación en el edificio de la escuela N° 1 José María Texier de San Salvador. La intervención cuenta con un presupuesto oficial de 781 millones, alcanzará 1.496 mt2 y los trabajos beneficiarán a más de 500 estudiantes que asisten a las instituciones que allí funcionan.

En el marco de la planificación provincial en materia de infraestructura educativa, el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura llevó adelante la apertura de sobres de la licitación pública N° 08/26 para la ejecución de una obra integral de refacción y adecuación en la escuela N° 1 José María Texier de San Salvador. El establecimiento comparte sus instalaciones con la escuela nocturna N° 3 Miguel P. Malarín y recibe a más de 500 estudiantes de la localidad.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de 781 millones de pesos, contempla una intervención sobre 1.496 mt2 y tendrá un plazo de ejecución de 270 días corridos. El proyecto apunta a mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad del edificio, con intervenciones que permitirán recuperar distintos sectores y optimizar sus instalaciones.

Durante el acto de apertura de sobres se presentaron las ofertas de seis firmas: Peterson Orlando José María, Cemyc S.R.L., Schmidt Marcelo Fabián, Verco S.A., Del Tala S.A. y Cyalco S.R.L. Los trabajos previstos incluyen la renovación de cubiertas de techo, la incorporación de una nueva estructura metálica con cubierta de chapa y la ejecución de sistemas de desagües pluviales, cielorrasos y cerramientos. También se realizarán tareas de pintura y reacondicionamiento de galerías y patios interiores.

En este sentido, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, celebró la realización de la licitación y señaló que «esta obra forma parte del compromiso de sostener una planificación de infraestructura educativa que nos permita recuperar, mejorar y poner en valor los edificios donde miles de entrerrianos se forman y desarrollan sus actividades cada día». Asimismo, remarcó que la intervención en la escuela Texier permitirá abordar de manera integral los sectores que requieren mejoras y «generar mejores condiciones de seguridad y funcionalidad para los estudiantes y toda la comunidad educativa».

En aulas, grupos sanitarios, depósitos y local de limpieza se ejecutarán nuevos pisos, revestimientos y revoques, junto con la renovación de artefactos sanitarios y de las instalaciones de agua y desagües. Se incorporarán cuatro tanques de reserva de 1.500 litros y se realizarán mejoras en las instalaciones eléctricas, que incluirán un nuevo pilar trifásico, tableros, cableado, puesta a tierra, cámaras de inspección, iluminación LED, equipos de emergencia y proyectores exteriores. Además, se reacondicionarán la sala de maestros y el office, con mejoras en pisos, revoques, pintura y equipamiento de cocina.

Del acto de apertura participaron la directora de la escuela N° 1 José María Texier, Melina Noble; en representación de la escuela nocturna N° 3 Miguel P. Malarín, Anahí Gomez; el intendente de San Salvador, Jorge Zambón; el senador provincial Marcelo Berthet; el concejal Julián Paltengui y la departamental de escuelas de San Salvador, Belén Beherens. Por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, se sumaron el secretario de la coordinación general, Gonzalo Atencio; el director del Servicio administrativo contable, Francisco Muñoz Mezzavoce; la directora general de Arquitectura y Construcciones, Claudia Benavento, y el responsable zonal de Arquitectura en el departamento San Salvador, Brian Ríos.

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