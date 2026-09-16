Capturan un hombre con pedido nacional e internacional y secuestran estupefacientes

En la noche de este miércoles, personal de la División Drogas Peligrosas de Jefatura Departamental Colón, mientras desarrollaba tareas de campo en inmediaciones de calles Primera Junta y Rocamora, logró localizar a un hombre de 40 años, de nacionalidad uruguaya, sobre quien pesaba un Pedido de Captura Nacional e Internacional por una causa de Homicidio en grado de Tentativa.

Al momento de ser interceptado cuando ingresaba a un domicilio, el sujeto opuso resistencia, mientras que desde el interior de la vivienda se advertían movimientos y cierre de puertas. Ante esta situación, los efectivos ingresaron al inmueble, donde se encontraba otro hombre de 42 años, quien habría intentado descartarse de algunos elementos, destacándose que durante una rápida inspección ocular fueron localizados envoltorios con una sustancia compatible con estupefacientes.

Puesta en conocimiento la situación a la Fiscalía en turno, se avaló la continuidad de las actuaciones y, con la correspondiente autorización de la autoridad judicial interviniente, se llevó adelante el Allanamiento y Requisa Domiciliaria del inmueble, en el marco de una investigación por presunta Infracción a la Ley Provincial Nº 10.566.

Como resultado de la medida, se procedió al secuestro de envoltorios de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, sustancia utilizada para estiramiento, anotaciones y recortes de nylon.

Finalmente, ambos hombres fueron detenidos y trasladados a Sede Policial, quedando a disposición de la Magistratura interviniente.

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