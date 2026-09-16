Jornada de salud y educación integral en la Escuela Secundaria N° 2 de Feliciano

Con motivo de la Semana del Estudiante, el equipo de salud del CIC de San José de Feliciano acompañó a la comunidad educativa en una jornada de prevención y cuidado.

Talleres por niveles:

• 2º Ciclo: Salud Sexual y IVE-ILE (Lic. Daniela Arceguet y Lic. Alejandra Leonardelli).

• 1º Ciclo: Higiene corporal y autonomía (Supervisión de Agentes Sanitarios CIC / Santa Teresita).

Atención en el patio:

Espacio de consultas personalizadas, asesoría y asignación de turnos protegidos, con la participación de la Enf. Alcira Pesoa, el Subsecretario de Salud y el equipo de Admisión.

«Seguimos garantizando el derecho a la salud integral de nuestros adolescentes con espacios seguros y confidenciales, previstos por el Municipio, reafirmando así, su compromiso con la educación y el bienestar de la comunidad, garantizando la labor de profesionales capacitados en la prevención y promoción de la salud infantil y adolescente», expresó al respecto el Intendente Damián Arévalo. 

Este acompañamiento continuará presente en cada institución educativa que lo solicite.

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