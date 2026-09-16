Rápida respuesta policial permitió aprehender a cinco personas tras un raid delictivo en comercios colonenses

Durante la noche de este martes, personal policial de Jefatura Departamental Colón desplegó un rápido operativo que permitió aprehender a cinco personas, quienes estarían vinculadas a una serie de ilícitos cometidos en distintos comercios de la ciudad.

La intervención se inició a partir de los llamados recibidos en la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia de esta ciudad, donde se alertaba sobre hechos ocurridos en diferentes locales comerciales. El inmediato trabajo policial permitió reunir información aportada por los damnificados, registros de cámaras de seguridad y características del vehículo utilizado por los sospechosos, elementos que fueron rápidamente puestos en conocimiento de los móviles desplegados en la zona.

De esta manera, alrededor de las 22:00 horas, personal policial logró localizar e interceptar el vehículo interesado en la intersección de calles San Martín y Cabo 1° Pereyra, tratándose de un automóvil marca Fiat Mobi, en el que se desplazaban cuatro hombres y una mujer.

Los hechos investigados corresponden a tres comercios situados en el casco urbano de la ciudad, donde los damnificados manifestaron que tras el ingreso de los malvivientes, estos con una postura totalmente agresiva, y profiriendo amenazas hacia sus personas, les habrían sustraído mercadería y dinero en efectivo.

Puesta en conocimiento de todos los pormenores, la Unidad Fiscal en turno dispuso la aprehensión de los cinco ocupantes, resultando ser cuatro hombres de 31, 34, 44 y 28 años, y una mujer de 28 años, todos oriundos de la provincia de Buenos Aires, como así también la Requisa Vehicular y el Secuestro del rodado.

Como resultado del procedimiento, se procedió además al secuestro de tres teléfonos celulares, dinero en efectivo, mercadería y elementos que guardarían relación con los hechos investigados, siendo los cinco aprehendidos trasladados y alojados en Sede Policial a disposición de la Magistratura interviniente.

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