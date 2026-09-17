El gobierno provincial presentó una propuesta de mejora salarial a los gremios docentes

En el marco del diálogo institucional continuo que el gobierno de la provincia sostiene con los distintos sectores gremiales, se llevó a cabo este jueves una nueva reunión paritaria con los representantes de los trabajadores de la educación en la sede de la Secretaría de Trabajo.

Durante el encuentro, el Poder Ejecutivo provincial formalizó una oferta de recomposición salarial que consiste en un incremento del 3,5 por ciento para el sector docente. Este porcentaje toma como base de cálculo los haberes correspondientes al último mes liquidado, agosto de 2026.

Asimismo, las autoridades informaron que la mejora tiene carácter remunerativo y bonificable, y se liquidará de forma efectiva con los sueldos de septiembre, a percibirse en el mes de octubre.

Tras darse a conocer la oferta, el encuentro pasó a un cuarto intermedio pedido por los gremios, quienes solicitaron mejorar la misma antes del día martes de la próxima semana.

De la audiencia participaron los miembros paritarios del estado provincial y los secretarios generales y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

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