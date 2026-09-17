El HCD San José declaró de interés municipal el documental sobre Alejo Peyret

El Honorable Concejo Deliberante de San José hizo entrega al profesor Ricardo Honecker de la Resolución Nº 14/2026, mediante la cual se declara de interés municipal la serie documental audiovisual sobre la vida y el legado de Alejo Peyret, en el marco del Bicentenario de su nacimiento.

La propuesta busca reconstruir y acercar a la comunidad la trayectoria de quien fuera el primer administrador de la Colonia San José, a través de una producción audiovisual con fines educativos, culturales y de difusión histórica.

El documental es impulsado por la comunidad educativa de la ESJA Nº 51 “Juana Azurduy”, cuyos estudiantes participan en distintas dramatizaciones y escenas, y cuenta además con el acompañamiento del Centro Cultural “La Botica” y la Cooperativa Audiovisual Arriba Producciones, fortaleciendo así el trabajo conjunto entre instituciones educativas y espacios culturales de nuestra ciudad.

La producción general está a cargo del profesor y Licenciado en Historia Ricardo Honecker y del productor audiovisual Juan Galeano, mientras que la realización audiovisual cuenta con la participación de profesionales y artistas locales en tanto que la dirección actoral está a cargo de «La Marquesina».

La serie contempla la realización y estreno de 8 capítulos durante el año, proponiendo no solo narrar la vida de Alejo Peyret, sino también convertir la historia en una experiencia colectiva que permita conocer, valorar y resignificar nuestro patrimonio histórico y cultural.

Desde el HCD San José se destacó la importancia de acompañar iniciativas que promueven la participación de estudiantes, docentes, historiadores, artistas y espacios culturales locales, generando contenidos que puedan trascender y quedar como material de consulta para futuras generaciones.

www.discofm.com.ar