Frigerio participó de la Jornada de la Industria y destacó el trabajo conjunto para fortalecer la competitividad

El gobernador Rogelio Frigerio participó de la 22° Jornada de la Industria, organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), el principal encuentro anual del sector productivo de la provincia. «Quiero que Entre Ríos sea una provincia más industrial, más competitiva y con empresas que hayan podido crecer mucho más de lo que hoy imaginamos, y eso se construye con las decisiones que tomamos ahora», sostuvo el gobernador en el inicio de la jornada.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de la presidenta de la UIER, Celeste Valenti; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; y el gobernador, quienes coincidieron en la importancia de generar condiciones que impulsen el desarrollo de la industria entrerriana. Bajo el lema «Decisiones de hoy para competir mañana», el encuentro propuso analizar el escenario económico actual y las transformaciones que atraviesa el sector industrial frente al avance de las nuevas tecnologías y los cambios en las reglas de juego de la economía.

El gobernador aseguró que la consigna de esta Jornada, «Decisiones de hoy para competir mañana, resume muy bien el desafío que tenemos por delante porque la competitividad de una industria se define mucho antes de que un producto llegue al mercado», y entendió que en «cada una de esas decisiones se define dónde se va a generar trabajo y qué provincias van a crecer en los próximos años. Por eso la competencia por las inversiones ya empezó, y Entre Ríos decidió competir», aseguró.

En ese marco, hizo un repaso sobre diversas medidas que se tomaron desde el gobierno provincial. «Parte del cambio que vinimos a hacer es ordenar las cuentas públicas sin trasladar el costo de ese orden al sector productivo». Precisó que Entre Ríos es la segunda provincia del país donde Ingresos Brutos tiene menor peso dentro de la recaudación tributaria provincial, y adelantó que se trabaja en distintas herramientas para que ese impuesto impacte cada vez menos, además de eliminar más de 100 tasas provinciales. «Las medidas de orden fiscal y reordenamiento del gasto que tomamos ya nos muestran resultados concretos, y lo confirman agencias internacionales de calificación crediticia y consultoras económicas de referencia», remarcó.

En otro orden, se refirió a las leyes laborales y sostuvo que «están para proteger derechos, pero necesitamos razonabilidad para que esa protección no termine destruyendo la fuente de trabajo que debería cuidar. En los próximos días vamos a enviar el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral, que crea el cuerpo de peritos laborales dentro de la órbita del Superior Tribunal de Justicia especializados en riesgos del trabajo y accidentes», adelantó tras enumerar otras medidas que van en el mismo sentido como la reducción del costo de la energía en toda la provincia, y los subsidios del 15 por ciento para pequeñas industrias y del ocho por ciento para industrias de demanda media, entre otras. También mencionó la modernización de las reglas ambientales para la actividad económica con la nueva Ley de Gestión Ambiental que unifica criterios y crea un Certificado Único Ambiental digital y trazable, y que esta semana quedó reglamentada. «Es prácticamente un nuevo código ambiental para la actividad productiva», sintetizó.

Destacó luego los alcances de la creación del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones con 165 proyectos por más de 400 mil millones de pesos y casi 3 mil nuevos puestos de trabajo asociados a esas inversiones. «Eso muestra que, cuando una provincia genera condiciones, la inversión aparece», remarcó.

Capítulo aparte dedicó a las medidas que se vienen tomando para generar buenas condiciones para las empresas con la recuperación de rutas y caminos, y «volviendo a mirar nuestros ríos y nuestros puertos como infraestructura estratégica para el desarrollo. Tenemos una capacidad logística enorme», aseguró tras remarcar que hoy «Entre Ríos es parte del mapa de la Hidrovía y hoy participa de una discusión estratégica que define cómo sale al mundo buena parte de la producción argentina»

El mandatario se refirió al desafío de dar valor agregado a lo que se produce. «La tecnología ya está cambiando la industria, y Entre Ríos tiene un punto de partida extraordinario con la avicultura, arroz, citricultura, metalmecánica, forestación y ganadería, entre otros servicios y empresas que hace décadas saben producir. Nuestro futuro industrial está en poner cada vez más conocimiento, más tecnología y más trabajo entrerriano sobre lo que ya sabemos hacer. Las ventajas productivas que ya tenemos tienen que ser el punto de partida de nuevas cadenas de valor», remarcó tras sostener que «queremos exportar más, pero también queremos exportar más valor por cada tonelada que sale de Entre Ríos».

A modo de cierre, Frigerio se dirigió a los presentes al decir: «Ustedes son protagonistas. Son los que saben dónde está el próximo salto de productividad, qué proceso puede mejorar, qué proveedor falta desarrollar y qué tecnología puede cambiar una empresa. A nosotros nos toca ayudar a que esas conexiones sucedan. Quiero que Entre Ríos sea una provincia más industrial, más competitiva y con empresas que hayan podido crecer mucho más de lo que hoy imaginamos. Ese futuro no está escrito. Se construye con las decisiones que tomamos ahora. Cuento con ustedes para seguir escribiendo este nuevo capítulo productivo de la historia de Entre Ríos», concluyó.

Trabajo conjunto

Por su parte, el titular de la UIA sostuvo que el país atraviesa un «momento de transición, algunos sectores más dinámicos y otros que aún no lograron recuperarse». Y agregó que «tenemos que seguir trabajando para que esos sectores rezagados vuelvan a tener los niveles del 2022». Rapallini ratificó también que es fundamental trabajar en la competitividad. «Coincido que la política industrial es darle competitividad a nuestras empresas para que puedan integrarse al mundo y también la sociedad hoy está pidiendo productos de calidad internacional y precios. Ahí tenemos que trabajar desde el Estado, generando las condiciones, y nosotros puertas adentro trabajando para ser más productivos y competitivos».

Diálogo

Durante la apertura, la presidenta de la UIER, Celeste Valenti, destacó la importancia del diálogo y de una articulación sostenida entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo productivo. En ese sentido, valoró el trabajo conjunto que la entidad viene llevando adelante con el gobierno provincial, los municipios y las cámaras empresarias en iniciativas como la mesa energética, la nueva ley de gestión ambiental, el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) y la vinculación entre educación y empleo. Además, sostuvo que el objetivo es «construir una Entre Ríos donde producir, invertir y generar empleo represente una oportunidad de crecimiento» y reafirmó el compromiso de fortalecer las condiciones para el desarrollo de la industria entrerriana. «Entre Ríos tiene industria: defendámosla, potenciémosla y hagamos que tenga las condiciones para crecer», afirmó finalmente.

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